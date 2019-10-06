Зеленский поедет в Донбасс

Владимир Зеленский посетит Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание посетить населенные пункты в Донбассе, где запланированы мероприятия по разведению войск.

Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает, — говорится в сообщении Офиса президента Украины на странице в Facebook.

В заявлении подчёркивается, что вопросы безопасности украинцев, а особенно населения в зоне разведения, являются приоритетными для президента.

Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня (СКЦКК) сообщил планах завершения разведения сил и средств в Петровском и Золотом до 6 ноября.