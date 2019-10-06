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Владимир Зеленский посетит Донбасс 

News.ru + ещё 13 10 минут назад
Зеленский поедет в Донбасс
Фото: APUkraine/ twitter.com/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание посетить населенные пункты в Донбассе, где запланированы мероприятия по разведению войск.
Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает, — говорится в сообщении Офиса президента Украины на странице в Facebook.
В заявлении подчёркивается, что вопросы безопасности украинцев, а особенно населения в зоне разведения, являются приоритетными для президента.
Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня (СКЦКК) сообщил планах завершения разведения сил и средств в Петровском и Золотом до 6 ноября.
Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, главой СБУ Иваном Бакановым, министром внутренних дел Арсеном Аваковым и главой МИДа Вадимом Пристайко по вопросу разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе.
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Комментарии1
В мире , Украина , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , МИД , СБУ
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