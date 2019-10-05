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Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году 

РИА Новости 3 часа назад
Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях
Фото: © AFP 2019 / Mauro Pimentel
Министру туризма Бразилии Марсело Альваро Антонио, который является членом Социал-либеральной партии президента Жаира Болсонару, предъявили обвинения в нарушениях на выборах в 2018 году, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
Полиция заявила, что во время прошлогодних всеобщих выборов, когда министр туризма возглавлял отделение партии в штате Минас-Жерайс, он нарушил закон, предполагающий, что женщины должны составлять по крайней мере 30% кандидатов от партии. Согласно показаниям, многие женщины были подставными кандидатами, которые не получали денег с выборной кампании. Некоторые получали небольшие суммы и потом передавали их партии.
Агентство сообщает, что прокуратура одобрила заключения полиции, и теперь судья должен решить, будет ли дело Антонио передано в суд.
Агентство также добавляет, что сам министр заявил, что верит в то, что "правда в этом деле восторжествует", и отрицает какие-либо нарушения. Антонио грозит несколько лет тюремного заключения, если его дело будет направлено в суд и ему вынесут приговор.
Как отмечает агентство, представитель президента страны заявил, что Болсонару не будет отправлять министра в отставку.
Всеобщие выборы состоялись в Бразилии 7 октября 2018 года. Жители страны выбирали нового президента, губернаторов и парламентариев. По итогам второго тура выборов президента Бразилии победил ультраправый кандидат Жаир Болсонару, набрав 55,54% голосов. Его соперник, кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад набрал 44,46% голосов.
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Комментарии
В мире , Фернанду Аддад , Генпрокуратура РФ , Associated Press , Бразилия
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