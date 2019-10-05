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Шел прямо на нас: на экспедицию Северного флота напал белый медведь 

ТК «Звезда» 1 час назад
Шел прямо на нас: на экспедицию напал белый медведь
Фото: EPA
Путешественникам пришлось забраться на крыло авиасудна, чтобы избежать встречи с диким животным.
Члены экспедиции Северного флота и Русского географического общества встретили белого медведя при высадке на Земле Франца-Йосифа. От дикого зверя исследователям пришлось спасаться на крыле старого самолета. Об этом в Instagram рассказал участник похода Леонид Круглов.
На опубликованных кадрах видно, как путешественники стоят с ружьями, в то время как к ним приближается медведь.
«Этот был сильно голоден и истощен, поэтому шел прямо на наш передовой отряд и ни за что не хотел останавливаться», — пишет Круглов.
Ранее сообщалось, что на участников экспедиции напала моржиха, которая пробила клыками отсеки лодки путешественников. В Сети опубликовано видео, как мужчины отбивались от животного веслом.
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В мире , Леонид Круглов , Русское географическое общество
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