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Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября 

ТАСС 54 минуты назад
Стала известна возможная дата «нормандской» встречи
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что саммит "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) может пройти в конце октября.
"Мы надеемся, что в конце октября будет "нормандский формат", — цитирует заявление министра, сделанное в пятницу в эфире передачи "Свобода слова", украинское агентство УНН.
Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
В МИД Франции 2 октября заявили, что условия для проведения встречи в нормандском формате на уровне глав государств и правительств сложились. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявила, что есть условия для проведения саммита "нормандской четверки".
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В мире , Конфликты , Политика , Украина , Вадим Пристайко , Юрий Ушаков , Ангела Меркель , Владимир Путин , МИД , Германия , Киев , Франция
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