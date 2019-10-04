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Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей
Фото: кадр видео
Во время встречи с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес в Нью-Йорке одна из ее сторонниц предложила есть детей, чтобы решить климатические проблемы.
«Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей… Это большая проблема. Нам нужно есть детей!», — заявила активистка, сообщает «Царьград» со ссылкой на USA Really.
Издание отмечает, что другие участники встречи слушали это заявление с серьезным видом. Однако, когда в конце своей речи девушка перешла на крик, ей выключили микрофон.
Школьница-активистка в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Также уточняется, что на футболке активистки было написано: «Спасите планету, ешьте детей».
Ранее, в конце сентября, активистка из Швеции Грета Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем опасна Грета Тунберг.
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Комментарии151
В мире , Нью-Йорк , США
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