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Трамп: Вашингтон не согласился с требованием Тегерана отменить санкции 

ТАСС 1 час назад
США не согласились с требованием Тегерана
Фото: Reuters
Должностные лица США и Ирана зондировали возможность проведения встречи президентов двух стран Дональда Трампа и Хасана Роухани на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это подтвердил, отвечая в пятницу на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер Дональд Трамп. Согласно изложенной им информации, такой контакт не состоялся из-за позиции, которую занял Тегеран.
"Они пытались устроить встречу, но он (Роухани — прим. ТАСС) хотел отмены санкций. И я [на это] сказал: вы, должно быть, шутите", — заявил глава администрации США, комментируя публикации о попытках организации его переговоров с президентом Ирана на прошлой неделе в Нью-Йорке.
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В мире , Хасан Роухани , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Иран , Нью-Йорк , США , Тегеран
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