Оскорбившего Путина грузина ждет допрос

Генпрокуратура Грузии допросит журналиста Габунию, оскорбившего Путина

Как стало известно, допрос проведут 7 октября.

Ранее сообщалось, что уволенный с телеканала "Рустави 2" за оскорбления Путина журналист Габуния отказался извиняться за свой проступок.

После этого Габуния, комментируя свою ругань в адрес российского лидера, назвал его "врагом Грузии" и заявил, что не "не хочет быть трусом", поэтому не боится высказывать свое мнение.