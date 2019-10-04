Оскорбившего Путина грузина ждет допрос

Генпрокуратура Грузии вызвала допрос журналиста Георгия Габунию, который до этого в прямом эфире телеканала "Рустави 2" произнес в адрес телеканала президента России Владимира Путина оскорбления. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как стало известно, допрос проведут 7 октября.
Ранее сообщалось, что уволенный с телеканала "Рустави 2" за оскорбления Путина журналист Габуния отказался извиняться за свой проступок.
После этого Габуния, комментируя свою ругань в адрес российского лидера, назвал его "врагом Грузии" и заявил, что не "не хочет быть трусом", поэтому не боится высказывать свое мнение.