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Генпрокуратура Грузии допросит журналиста Габунию, оскорбившего Путина 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Оскорбившего Путина грузина ждет допрос
Фото: Газета.ru
Генпрокуратура Грузии вызвала допрос журналиста Георгия Габунию, который до этого в прямом эфире телеканала "Рустави 2" произнес в адрес телеканала президента России Владимира Путина оскорбления. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как стало известно, допрос проведут 7 октября.
Ранее сообщалось, что уволенный с телеканала "Рустави 2" за оскорбления Путина журналист Габуния отказался извиняться за свой проступок.
После этого Габуния, комментируя свою ругань в адрес российского лидера, назвал его "врагом Грузии" и заявил, что не "не хочет быть трусом", поэтому не боится высказывать свое мнение.
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В мире , Кавказ , Георгий Габуния , Владимир Путин , Грузия
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