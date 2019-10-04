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Трамп потребовал голосования по процедуре импичмента 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 27 минут назад
Трамп потребовал голосования по процедуре импичмента
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом отправит спикеру палаты представителей США письмо с требованием провести голосование по процедуре импичмента.
Об этом сообщает ТАСС.
В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины — американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.
Белый дом в ответ опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.
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В мире , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США , Дональд Трамп , Конгресс США
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