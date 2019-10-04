Трамп потребовал голосования по процедуре импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом отправит спикеру палаты представителей США письмо с требованием провести голосование по процедуре импичмента.

Об этом сообщает ТАСС.

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины — американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

Белый дом в ответ опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.