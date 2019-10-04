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Эксперт усомнился в возможности нового обмена с Украиной на следующей неделе 

Rambler News Service 22 минуты назад
Эксперт усомнился в обмене военнопленными с Украиной
Фото: РИА Новости
Заявленный главой МИД Украины Вадимом Пристайко обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной на следующей неделе не состоится. Об этом сообщает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к переговорному процессу.
«Информация Пристайко неверна. Работа по обмену ведется в рамках контактной группы в Минске. На следующей неделе обмена не будет, насколько мне известно от компетентных людей, участвующих в этом процессе», — сказал он ТАСС.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» заявил, что новый масштабный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией планируется на следующей неделе.
Позже, говоря об обмене пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия хотела бы осуществить обмен «всех на всех». Однако, по его словам, это будет зависеть от готовности обеих сторон. Он подчеркнул, что работы в этом направлении продолжаются, сообщало «РИА Новости».
7 сентября Москва и Киев произвели первый обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». 10 сентября уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала «1+1» сообщила, что, по ее мнению, в 2019 году произойдет еще один обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, передавал ТСН.
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Комментарии
В мире , Людмила Денисова , Дмитрий Песков , Вадим Пристайко , МИД , Верховная Рада , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Минск
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