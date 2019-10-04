Эксперт усомнился в обмене военнопленными с Украиной

Эксперт усомнился в возможности нового обмена с Украиной на следующей неделе

Украины Заявленный главой МИД Вадимом Пристайко обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной на следующей неделе не состоится. Об этом сообщает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к переговорному процессу.

«Информация Пристайко неверна. Работа по обмену ведется в рамках контактной группы в Минске. На следующей неделе обмена не будет, насколько мне известно от компетентных людей, участвующих в этом процессе», — сказал он ТАСС.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» заявил, что новый масштабный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией планируется на следующей неделе.

Позже, говоря об обмене пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия хотела бы осуществить обмен «всех на всех». Однако, по его словам, это будет зависеть от готовности обеих сторон. Он подчеркнул, что работы в этом направлении продолжаются, сообщало «РИА Новости».