«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж

«Ломали дверь»: в Иране российскую журналистку взяли за шпионаж

МИД РФ взял под контроль вопрос о задержании российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране . В ведомство был приглашен посол Ирана , который должен помочь оперативно прояснить обстоятельства произошедшего. По предварительной информации родственников Юзик, женщина была задержана по подозрению в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. В субботу должен состояться суд, который решит судьбу россиянки — ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Посол Ирана в Москве Мехди Санаи был в срочном порядке приглашен в МИД РФ, чтобы прояснить ситуацию с задержанием российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

«В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юзик в МИД приглашен посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки», — сообщила Захарова.

По информации министерства, женщина прибыла в страну по частному приглашению 29 октября. Сразу после приземления в международном аэропорту имама Хомейни у нее сначала без объяснения причин изъяли паспорт. Позже — 2 октября — Юзик была задержана в одном из отелей иранской столицы.

Как отметили в ведомстве, журналистка предполагала, что может столкнуться с проблемами в стране, однако не уведомила об этом МИД. Промолчала она и об изъятии паспорта.

«Мы предпримем и предпринимаем все необходимые шаги для прояснения ситуации. Хотелось бы также добавить, что гражданка Юзик не проинформировала ни о своем приезде в Тегеран, хотя, по словам ее мужа и дочери, ожидала, что столкнется здесь с определенными проблемами, ни о возникших у нее сложностях с изъятием паспорта», — сообщил РИА «Новости» пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.

Представитель ведомства также привел слова матери Юзик, по мнению которой, женщина была задержана по подозрению в работе на израильские спецслужбы. Тем не менее, как подчеркнул Ганенко, дипмиссия пока не получала никаких официальных уведомлений от иранских властей в связи со сложившейся ситуацией.

Кроме того, не представляется возможным также проверить информацию о дате суда, которую уже успели назначить по делу Юзик — в Иране в пятницу выходной день.

Свои страхи о предстоящем суде в отношении матери на странице в фейсбуке описала дочь Юзик. «В субботу будет суд, решающий ее судьбу, нам же остается только ждать и надеяться», — подтвердила она.

По ее словам, мама позвонила ее бабушке, от которой девушка и узнала об аресте.

«У мамы большие проблемы, но тогда я и подумать не могла, что они настолько серьезны: маму могут посадить в тюрьму в другой стране, и я долгое время не смогу не то, что видеть ее, но даже слышать ее голос не будет возможности», — поделилась переживаниями девушка.

Она также отметила, что у Юзик отобрали телефон, поэтому никаких способов связаться с ней больше нет.

Пост о задержании Юзик на своей странице в фейсбуке разместил и журналист Борис Войцеховский , бывший муж Юлии.

По его словам, в настоящий момент она находится в камере в ожидании суда. Согласно предъявленным ей обвинениям в сотрудничестве с израильскими спецслужбами ей грозит до десяти лет тюрьмы, отметил Войцеховский.

Журналист также рассказал, что ранее Юзик работала в Тегеране корреспондентом, а также делала большой репортаж о службе в армии Израиля и ездила туда в командировку около десяти лет назад.

«Она писала репортаж, как она несколько дней служила в израильской армии. Естественно, для того чтобы написать этот репортаж, она связывалась с какими-то израильскими с чинами, чтобы получить разрешение», — сообщил Войцеховский Daily Storm.

За несколько дней до поездки Юзик вновь получила частное приглашение посетить Иран, однако после приезда все пошло по незапланированному сценарию.

«Выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы. Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, да и то на минуту», — написал Войхецовский.

Разобраться в ситуации с задержанием Юзик пытается и Союз журналистов России, сообщил РИА «Новости» секретарь организации Тимур Шафир

«Информация поступает достаточно противоречивая, и в основном источник ее — соцсети. Мы связываемся с нашими коллегами, в том числе в Иране, для того чтобы пролить свет на эту ситуацию и понимать, что делать дальше», — рассказал Шафир.

Ранее Юлия Юзик работала репортером в корпункте «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону, а также в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года она начала заниматься литературной деятельностью и журналистскими расследованиями. В 2003 году Юзик выпустила книгу «Невесты Аллаха», которая была переиздана в девяти зарубежных странах, а также книгу «Бесланский словарь».