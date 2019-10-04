Глава ВС Украины обиделась на Зеленского из-за Тома Круза

Глава Верховного суда Украины обиделась на Зеленского из-за Тома Круза

Глава Верховного суда Украины (ВС) Валентина Данишевская пожаловалась, что не имеет возможности поговорить с главой государства Владимиром Зеленским относительно его политики в сфере судебной системы. Об этом она рассказала в интервью «Би-би-си Украина».

По ее словам, она посещала заседания комитета Верховной Рады Украины , чтобы услышать, зачем депутаты от президентской партии «Слуга народа» собираются вдвое сократить численность судей ВС. «Знают ли они, для чего это нужно, какие будут последствия? К сожалению, ответа я не получила, хотя решение в поддержку законопроекта в комитете было принято», — сказала Данишевская.

Председатель суда отметила, что дважды безуспешно пыталась встретиться с Зеленским, чтобы поговорить с ним о реформе. «Один раз публично и второй раз письменно. Но времени у него пока для председателя Верховного суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом », — пожаловалась судья.

Данишевская сказала, что виделась с Зеленским на официальных мероприятиях по случаю открытия Антикоррупционного суда Украины. По ее словам, президент так и не успел оценить до конца, что происходит в судебной системе страны. «Наверное, они мне какие-то сигналы посылают, но я не знаю и, возможно, не понимаю их», — добавила она.