Помпео осудил нападения на журналистов в Черногории

Нападения на журналистов в Черногории являются нападениями на демократию и общие принципы НАТО , виновные должны быть наказаны, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Подгорицу

Помпео находится с визитом в Черногории, где в пятницу провел встречи с президентом Мило Джукановичем и премьером Душко Марковичем. Он заявил, что американские дипломаты в стране "сфокусированы на борьбе с коррупцией и свободе СМИ".

"Они помогут вам достичь результата. Ранее в этом году я познакомился с Оливерой Лакич, журналисткой, которой выстрелили в ногу из-за статей про контрабанду сигарет. Такие нападения на журналистов — это нападения на демократию и общие принципы НАТО. Совершившие нападение должны понести ответственность", — цитирует госсекретаря США национальное телевидение Черногории.

Ранее власти в Подгорице неоднократно подвергались критике из Брюсселя в связи с недостаточным обеспечением свободы СМИ.

В мае прошлого года тогдашний комиссар по вопросам соседских отношений и расширению ЕС Йоханнес Хан посетил в Черногории раненную перед тем неизвестными из пистолета журналистку Оливеру Лакич и редакцию ее газеты Vijesti и потребовал от властей Черногории расследования нападения.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в конце июня 2018 года подтвердил вердикт черногорского суда, согласно которому журналист Желько Иванович и его издательский дом должны выплатить 10 тысяч евро компенсации за моральный ущерб президенту Мило Джукановичу. Иванович является журналистом и исполнительным директором влиятельного издания Vijesti, которое принадлежит издательству Daily Press.

В сентябре 2007 года на него в Подгорице напали трое неизвестных и жестоко избили. В последовавшей серии публикаций в газете Vijesti тогдашний премьер, нынешний президент Черногории рассматривался как возможный заказчик нападения.

Самое известное нападение на журналистов в Черногории произошло 27 мая 2004 года, когда перед зданием редакции в Подгорице был расстрелян из автомата владелец и главред оппозиционной газеты "Дан" Душко Йованович. Следствие и суд 14 лет не могут установить заказчиков и исполнителей. Единственный осужденный по делу — Дамир Мандич — получил 19 лет тюрьмы за соучастие в убийстве.