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Лукашенко попросил Зеленского о помощи 

Рамблер + ещё 1 29 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможном создании украинско-белорусских предприятий по ракетостроению, сообщает ТАСС. Об этом лидер соседнего государства заявил после двусторонних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Межправкомиссия, которая соберется в Киеве (мы тоже договорились об этом), примет конкретные решения по созданию совместных предприятий», — заявил Лукашенко.
Он также подчеркнул, что в настоящее время в Украине работает «уже девять мощных белорусских компаний». При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия активно пытается развивать ракетостроение.
«У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», — заявил белорусский президент.
Он допустил два варианта развития событий: украинско-белорусский проект, который можно реализовать за 1,5-2 года, и проект без помощи украинских коллег, на реализацию которого уйдёт 4-5 лет.
Лукашенко также отметил, что сотрудничество с Украиной может выйти за рамки производства оружия. По его словам, можно организовать совместные предприятия гражданского направления: по выпуску автомобилей, тракторов и другой техники.
«Мы готовы вплоть до вхождения в капитал этих предприятий», — резюмировал белорусский лидер.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС
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