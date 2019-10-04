Лукашенко попросил Зеленского о помощи

«Межправкомиссия, которая соберется в Киеве (мы тоже договорились об этом), примет конкретные решения по созданию совместных предприятий», — заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в Украине работает «уже девять мощных белорусских компаний». При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия активно пытается развивать ракетостроение.

«У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», — заявил белорусский президент.

Он допустил два варианта развития событий: украинско-белорусский проект, который можно реализовать за 1,5-2 года, и проект без помощи украинских коллег, на реализацию которого уйдёт 4-5 лет.

Лукашенко также отметил, что сотрудничество с Украиной может выйти за рамки производства оружия. По его словам, можно организовать совместные предприятия гражданского направления: по выпуску автомобилей, тракторов и другой техники.