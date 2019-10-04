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Зеленский выбрал за белорусов между Россией и Украиной 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Зеленский выбрал за белорусов между Россией и Украиной
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Россия для белорусов менее близка, чем Украина. С таким заявлением глава украинского государства выступил в рамках II Форума регионов Украины и Белоруссии в Житомире, на котором присутствует и Александр Лукашенко.
«Беларусь для нас — это очень теплые люди, очень теплые отношения», — приводит его слова ТАСС.
«Я сейчас подумал, к кому ближе белорусы — к россиянам или к украинцам? Я понял ответ на этот вопрос. Ответ — в фамилиях уважаемых гостей из Белоруссии», — пояснил Зеленский.
Ранее в пятницу Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обменялись осужденными за шпионаж.
Кроме того, Лукашенко попросил Киев о помощи в развитии ракетостроения и высказался за увеличение поставок нефтепродуктов на Украину.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС , Житомир
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