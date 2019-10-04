Зеленский выбрал за белорусов между Россией и Украиной

«Беларусь для нас — это очень теплые люди, очень теплые отношения», — приводит его слова ТАСС.

«Я сейчас подумал, к кому ближе белорусы — к россиянам или к украинцам? Я понял ответ на этот вопрос. Ответ — в фамилиях уважаемых гостей из Белоруссии», — пояснил Зеленский.

Ранее в пятницу Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обменялись осужденными за шпионаж.

Кроме того, Лукашенко попросил Киев о помощи в развитии ракетостроения и высказался за увеличение поставок нефтепродуктов на Украину.