Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал, зачем в Польше говорят об отказе от российского газа 

РИА Новости 1 час назад
Зачем в Польше говорят об отказе от российского газа
Фото: © Baltic Pipe Project
В польском правительстве заявили о намерении полностью отказаться через три года от закупок российского газа. Эксперт Алексей Гривач в эфире радио Sputnik высказал мнение, что к этим заявлениям не стоит относиться всерьез, и объяснил, почему.
Польша полностью откажется от закупок российского газа к концу 2022 года, заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
«На настоящий момент у нас самая большая часть поставок газа идет из России. Это долгосрочный контакт, от которого мы откажемся в конце 2022 года», ‒ сказал чиновник, слова которого приводит РИА Новости.
По словам Наимского, импорт топлива будет осуществляться через другие направления, в частности, с помощью СПГ-терминала в Свиноуйсьце и газопровода Baltic Pipe, который планируют достроить в 2022 году.
«Этот газопровод, а также расширенный терминал ‒ это наш стратегический выход из сложившейся зависимости от россиян. После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», — сказал Наимский.
Среди таких направлений он назвал США и Катар.
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik отметил, что в недалеком будущем Польше потребуется очень много газа.
«Нужно отделять политические заявления от реальных потребностей экономики Польши. Поскольку Польша является членом ЕС, полякам нужно как-то подстраиваться под европейскую повестку. Она заключается в том, чтобы постепенно отказываться от потребления угля и замещать его более чистыми энергоресурсами. А Польша является (в Европе, ‒ ред.) лидером и по объемам потребления угля, и по доле угля в производстве электроэнергии. Газ является самым простым способом решить эту проблему, и чтобы соответствовать европейской практике, Польше нужно увеличивать объемы потребления газа», ‒ объяснил Алексей Гривач.
Он не исключил, что заявления о планах полностью отказаться от российского газа делаются польскими чиновниками для того, чтобы добиться более выгодных условий на будущих переговорах с Россией.
«Все эти проекты (отказа от использования угля, ‒ ред.) в значительной своей части финансируются из европейских фондов. А в отношении России они пытаются выстроить свою позицию в том смысле, что "нам, конечно, нужен ваш газ, но, если что, мы проживем и без него, а европейцы нам помогут"», ‒ сказал Алексей Гривач.
Польша объективно нуждается в закупках российского газа, поскольку СПГ обходится ей значительно дороже, уверен он.
«Когда Польша ввела терминал (СПГ-терминал в Свиноуйсьце, ‒ ред.), у них базовый контракт на его загрузку ‒ это катарский газ, и этот контракт продолжает действовать. Но этот СПГ существенно дороже российского трубопроводного, он был фактически по цене нефти, но поляки покупали и покупают этот дорогой газ», ‒ отметил Алексей Гривач.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Последние новости
В Польше назвали способ перестать зависеть от российского газа В Польше назвали способ перестать зависеть от российского газа Названо самое вредное мясо Названо самое вредное мясо Зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90 Зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
Комментарии
В мире , Политика , Статьи , Петр Наимский , Алексей Гривач , ЕС , Фонд национальной энергобезопасности , РИА Новости , ИА Sputnik , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко попросил Зеленского о помощи
Лукашенко попросил Зеленского о помощи61
Лукашенко насмешил зал оговоркой о России
Лукашенко насмешил зал оговоркой о России2
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского49
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг8
Россияне ответили Малышевой про пенсионный возраст
Россияне ответили Малышевой про пенсионный возраст374
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
04:37
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение