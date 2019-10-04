Эксперт рассказал, зачем в Польше говорят об отказе от российского газа

В польском правительстве заявили о намерении полностью отказаться через три года от закупок российского газа. Эксперт Алексей Гривач в эфире радио Sputnik высказал мнение, что к этим заявлениям не стоит относиться всерьез, и объяснил, почему.

Польша полностью откажется от закупок российского газа к концу 2022 года, заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский

«На настоящий момент у нас самая большая часть поставок газа идет из России. Это долгосрочный контакт, от которого мы откажемся в конце 2022 года», ‒ сказал чиновник, слова которого приводит РИА Новости.

По словам Наимского, импорт топлива будет осуществляться через другие направления, в частности, с помощью СПГ-терминала в Свиноуйсьце и газопровода Baltic Pipe, который планируют достроить в 2022 году.

«Этот газопровод, а также расширенный терминал ‒ это наш стратегический выход из сложившейся зависимости от россиян. После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», — сказал Наимский.

Среди таких направлений он назвал США и Катар.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik отметил, что в недалеком будущем Польше потребуется очень много газа.

«Нужно отделять политические заявления от реальных потребностей экономики Польши. Поскольку Польша является членом ЕС, полякам нужно как-то подстраиваться под европейскую повестку. Она заключается в том, чтобы постепенно отказываться от потребления угля и замещать его более чистыми энергоресурсами. А Польша является (в Европе, ‒ ред.) лидером и по объемам потребления угля, и по доле угля в производстве электроэнергии. Газ является самым простым способом решить эту проблему, и чтобы соответствовать европейской практике, Польше нужно увеличивать объемы потребления газа», ‒ объяснил Алексей Гривач.

Он не исключил, что заявления о планах полностью отказаться от российского газа делаются польскими чиновниками для того, чтобы добиться более выгодных условий на будущих переговорах с Россией.

«Все эти проекты (отказа от использования угля, ‒ ред.) в значительной своей части финансируются из европейских фондов. А в отношении России они пытаются выстроить свою позицию в том смысле, что "нам, конечно, нужен ваш газ, но, если что, мы проживем и без него, а европейцы нам помогут"», ‒ сказал Алексей Гривач.

Польша объективно нуждается в закупках российского газа, поскольку СПГ обходится ей значительно дороже, уверен он.