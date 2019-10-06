Формула довела: Порошенко устроил перепалку в студии

Экс-президент Украины Петр Порошенко поругался в эфире телепрограммы Савика Шустера с главой праворадикального «Национального корпуса» Андреем Билецким , обсуждая «формулу Штайнмайера». Лидер украинских националистов обвинил Порошенко в том, что он раньше был готов подписать этот план по урегулированию конфликта в Донбассе, а теперь выступает против. В ответ Порошенко заявил, что «разберется без него».

Скандал в прямом эфире телепрограммы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале ТРК Украина устроил бывший президент Украины и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко. Видеозапись перепалки с главой праворадикального «Национального корпуса» Андреем Билецким опубликована в фейсбуке программы.

Поводом для конфликта стали слова Билецкого, обвинившего Порошенко в беспринципности. По его мнению, будучи украинским президентом, Порошенко подписал «угрожающие целостности Украины» минские соглашения.

Теперь же экс-президент выступает против «формулы Штайнмайера», гарантирующей выборы и особый статус для Донбасса.

«Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь», — заявил в ответ Порошенко.

Инцидент произошел во время рекламной паузы. Экс-президент подчеркнул также, что он «лично отвечал за минский процесс» — в отличие от лидера украинских националистов Билецкого.

Тем не менее, лидер «Нацкорпуса» заявил, что его «побратимы» курировали подписание вторых Минских соглашений зимой 2015 года. Порошенко ответил, что «не понимает, о чем речь».

Билецкий и Порошенко — давние политические противники. Оба политика стоят на крайних антироссийских позициях и неоднократно делали русофобские заявления, призывая к силовому решению конфликта в Донбассе. В частности, Билецкий призывал «уничтожать силу России, вызвать там анархию, возможно, гражданскую войну, войну на Кавказе, социальный кризис».

При этом оба украинских деятеля активно конфликтуют между собой. Националисты Билецкого в ходе предвыборной кампании Порошенко весной 2019 года несколько раз пытались сорвать выступление тогда еще президента страны.

Билецкий заявлял в середине марта, что его сторонники будут срывать каждое выступление президента Украины до тех пор, пока он не разберется с коррупционным скандалом в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ).

14 марта в Чернигове Петра Порошенко встретили криками «Ганьба!» и «Геть!» Крики послышались, когда украинский лидер проходил мимо членов «Национального корпуса». После этого он отказался отвечать на их вопросы. «Вы видите, как президента принимают? Стыд вам!» — заявил Порошенко.

До этого националисты сорвали митинг президента в Черкассах, который должен был состояться 9 марта. Члены «Национального корпуса» пытались прорваться к главе государства с требованием арестовать Олега Гладковского и его сына. Порошенко был вынужден скрыться от толпы.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера» контактной группой по Украине. Документ подразумевает проведение выборов на востоке Донбасса и может стать прологом для встречи в нормандском формате с участием президентов Путина и Зеленского. Однако реализация договоренностей потребует изменений в Основной закон страны, и Зеленскому необходимо будет искать союзников, так как конституционного большинства у президентской партии нет.

«Формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе [Донбасса], которого еще нет», — сказал Зеленский. Подпись под документом поставил глава контактной группы с украинской стороны экс-президент Украины Леонид Кучма

Журналисты и эксперты опубликовали в Сети полный текст подписанного сторонами документа. Согласно «формуле», Украина должна принять специальный закон, по которому на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик пройдут выборы под контролем представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

В конце сентября Петр Порошенко заявил, что никакой согласованной «формулы Штайнмайера» не существует. По его словам, немецкий политик действительно предлагал провести в Донбассе выборы под эгидой ОБСЕ, однако речи об особом статусе региона якобы не шло.

Ранее помощник украинского президента Андрей Ермак рассказал о том, как воплотить в жизнь «формулу Штайнмайера».

«Формула — это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта», — пояснил Ермак. Он добавил, что проект закона вынесут на голосование и публичное обсуждение, но для начала необходимо прекратить огонь в Донбассе, над чем «офис президента и работает».