Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса 

Офис президента Украины Владимира Зеленского готовит резервный план на случай срыва мирного процесса по «формуле Штайнмайера», пишет «Коммерсант».
Резервный план предусматривает полную изоляцию самопровозглашенных ЛНР и ДНР со стороны Украины. Он включает в себя прекращение начисления жителям ДНР и ЛНР украинских пенсий и пособий; существенное ограничение или даже прекращение поставок тепла, воды и электроэнергии; строгое регулирование процесса перемещения людей между контролируемой и неконтролируемой территориями.
По данным издания, одна из редакций резервного плана содержит проект возведения вдоль линии разграничения разделительной стены наподобие той, что построена на границе Израиля и сектора Газа.
К альтернативному плану действий Украина готова перейти в том случае, если в течение года после встречи лидеров стран в нормандском формате не будет прогресса в ключевых вопросах, среди которых Киев называет разоружение непризнанных формирований и передачу Украине контроля над границей.