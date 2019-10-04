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Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса 

Рамблер + ещё 2 16 минут назад
Офис президента Украины Владимира Зеленского готовит резервный план на случай срыва мирного процесса по «формуле Штайнмайера», пишет «Коммерсант».
Украина согласует с Россией статус Донбасса
Резервный план предусматривает полную изоляцию самопровозглашенных ЛНР и ДНР со стороны Украины. Он включает в себя прекращение начисления жителям ДНР и ЛНР украинских пенсий и пособий; существенное ограничение или даже прекращение поставок тепла, воды и электроэнергии; строгое регулирование процесса перемещения людей между контролируемой и неконтролируемой территориями.
По данным издания, одна из редакций резервного плана содержит проект возведения вдоль линии разграничения разделительной стены наподобие той, что построена на границе Израиля и сектора Газа.
К альтернативному плану действий Украина готова перейти в том случае, если в течение года после встречи лидеров стран в нормандском формате не будет прогресса в ключевых вопросах, среди которых Киев называет разоружение непризнанных формирований и передачу Украине контроля над границей.
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В мире , Видео , Украина , Киев
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