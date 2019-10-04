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В Британии продают тюрьму, в которой сидел Оскар Уайльд 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
В Британии продают тюрьму, в которой сидел Уайльд
Фото: globallookpress.com
В Великобритании выставили на продажу Редингскую тюрьму, в которой отбывал срок поэт и писатель Оскар Уайльд.
Деньги, вырученные от продажи комплекса, будут инвестированы в тюрьмы, говорится в сообщении британского министерства юстиции.
В Редингской тюрьме Уайльд отбывал 1,5-летний срок за гомосексуализм. Позже он написал поэму "Баллада Редингской тюрьмы" и подписал ее свои тюремным номером — С.3.3.
Тюрьма была построена в 1844 в графстве Беркшир, примерно в 60 км от Лондона. Рединг был местом приведения в исполнение смертельных приговоров, но с 1913 года там больше не казнили.
Тюрьма была закрыта в 1919 году, но снова открылась в 1951-м — уже как колония для несовершеннолетних. С 1992 года была центром предварительного заключения молодых правонарушителей. В 2013-м в Рединге открыли центр профессионального обучения.
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В мире , Европа , Оскар Уайльд , Минюст РФ , Великобритания
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