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Зеленский обсудил с силовиками разведение сил в Донбассе 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Зеленский обсудил с силовиками разведение сил в Донбассе
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, главой СБУ Иваном Бакановым, министром внутренних дел Арсеном Аваковым и главой МИДа Вадимом Пристайко по вопросу разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе.
Как сообщает ТАСС, Зеленский в ходе встречи подчеркнул свои приоритеты — вопрос безопасности украинцев и достижение устойчивого мира на востоке страны. Вскоре представители власти намерены посетить населённые пункты Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться, что местным жителям ничего не угрожает.
На встрече контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 октября участники согласовали детали разведения сил в районе Петровского и Золотого, писал News.ru.
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В мире , Украина , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , МИД , СБУ
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