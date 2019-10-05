Зеленский обсудил с силовиками разведение сил в Донбассе

Как сообщает ТАСС, Зеленский в ходе встречи подчеркнул свои приоритеты — вопрос безопасности украинцев и достижение устойчивого мира на востоке страны. Вскоре представители власти намерены посетить населённые пункты Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться, что местным жителям ничего не угрожает.

На встрече контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 октября участники согласовали детали разведения сил в районе Петровского и Золотого, писал News.ru.