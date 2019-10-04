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Дания приняла решение по «Северному потоку-2» 

Рамблер 24 минуты назад
У Дании не осталось политических возражений, связанных с прокладкой российского газопровода «Северный поток-2». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом реализации проекта.
«Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Трубопровод обойдет транзитные государства — Украину, Белоруссию, Польшу и другие — через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В прошлом году Германия, Финляндия и Швеция выдали разрешения на строительство, Дания до сих пор этого не сделала.
По словам одного из собеседников «Известий», «политические моменты» играли роль, когда заявка касалась прохождения через территориальные воды Дании.
«На том этапе они что могли затянуть, затягивали. В конце июня ее отозвали», — подчеркнул он.
В июле были поданы заявки о маршрутах через исключительную экономическую зону Дании, этот вопрос регулируется международной конвенцией о морском праве.
«И там сделать Копенгаген уже ничего не может. Сейчас это чисто административный процесс и он находится на финишной прямой», — заключил источник газеты.
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В мире , Видео , Политика , газета "Известия" , Дания
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