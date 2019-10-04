Трамп предложил создать альтернативу «фальшивому» CNN

Президент США Дональд Трамп снова выступил с критикой телеканала CNN и предложил создать ему альтернативу. Об этом сообщается в стенограмме на сайте Белого дома.

По мнению американского лидера, телеканал сильно вредит репутации США за пределами страны, где CNN оказывает более сильное влияние.

Он также отметил, что и другие американские СМИ, например "Радио Свобода" и "Голос Америки, не справляются со своей работой.

Трамп выступил с предложением нанять "действительно талантливых людей" и "обрести настоящий голос, а не фальшивый".

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил CNN в ненависти к США.