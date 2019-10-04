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Трамп предложил создать альтернативу «фальшивому» CNN 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Трамп предложил создать альтернативу «фальшивому» CNN
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп снова выступил с критикой телеканала CNN и предложил создать ему альтернативу. Об этом сообщается в стенограмме на сайте Белого дома.
По мнению американского лидера, телеканал сильно вредит репутации США за пределами страны, где CNN оказывает более сильное влияние.
Он также отметил, что и другие американские СМИ, например "Радио Свобода" и "Голос Америки, не справляются со своей работой.
Трамп выступил с предложением нанять "действительно талантливых людей" и "обрести настоящий голос, а не фальшивый".
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил CNN в ненависти к США.
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В мире , США , Дональд Трамп , CNN , радио "Свобода" , Голос Америки
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