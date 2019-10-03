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Консерваторы Курца победили на парламентских выборах в Австрии с 37,5% голосов 

ТАСС 38 минут назад
Партия Курца победила на парламентских выборах
Фото: РИА Новости
Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем Себастьяном Курцем победила на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) с 37,5% голосов (71 депутатский мандат). Об этом сообщило в четверг министерство внутренних дел республики после подсчета всех голосов австрийцев с учетом досрочного голосования по почте и по открепительным удостоверениями. МВД Австрии занимается организацией выборов и контролирует работу федеральной избирательной комиссии.
Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) занимает второе место с 21,2% голосов (40 мандатов). Это худший результат социал-демократов на парламентских выборах. На третьем месте идет правая Австрийская партия свободы (АПС) с 16,2% голосов (31 мандат). Этот результат оказался большим разочарованием для АПС, которая, по признанию ее руководства, может оказаться за бортом нового правительства.
Четвертыми идут "Зеленые" с 13,9% голосов (26 мандатов). Они смогли вернуться в Национальный совет после провала на выборах 2017 года. Либеральная партия "Новая Австрия" с 8,1% голосов — на пятом месте (15 мандатов). Остальные политические движения не смогли преодолеть 4-процентный барьер для попадания в парламент.
В Национальный совет Австрии нового созыва войдут пять политических партий. Явка на выборах составила 75,6% избирателей. Федеральная избирательная комиссия утвердит итоги 16 октября.
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Комментарии
В мире , Себастьян Курц , МВД , Австрия
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