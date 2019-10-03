Дом Боба Марли стал историческим наследием Лондона 

Дом Боба Марли в Лондоне внесен в реестр исторических зданий и памятников архитектуры Англии. Как сообщает Billboard, синяя мемориальная табличка была размещена на доме 42 на улице Оукли в районе Челси 1 октября 2019 года. Здесь Боб и его группа Wailers обитали в 1977 году и записывали альбом «Exodus». На церемонии установки памятного знака присутствовали британский растафарианский писатель и поэт Бенджамин Зефанайя и телеведущий и публицист Дэвид Олусога, назвавший Марли «культурной иконой, проложившей путь другим чернокожим художникам».
Издание напоминает, что ранее британская государственная Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии присвоила аналогичный статус лондонским домам Джона Леннона, Фредди Меркьюри, Моцарта и др.
Shutterstock/Fotodom
Shutterstock/Fotodom