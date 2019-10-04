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Лидер Кубы заявил о намерении посетить Москву в октябре 

RT на русском + ещё 4 48 минут назад
Лидер Кубы заявил о намерении посетить Москву в октябре
Фото: Reuters
Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил о намерении посетить Москву в конце октября.
Как сообщает ТАСС, об этом он сказал после переговоров с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым в Гаване.
По его словам, в рамках данного визита он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
«Я передал особые приветствия президенту Владимиру Путину, которому я подтвердил приглашение посетить Кубу, когда позволит его рабочий график, и с кем у меня будет возможность провести переговоры вновь в конце этого месяца в Москве», — сказал Диас-Канель.
Ранее генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич заявила о желании посетить Россию для обсуждения с российской стороной ряда насущных вопросов.
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В мире , Политика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Совет Европы , Куба
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