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В Италии задержали второго подозреваемого по делу Коршунова 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Задержан второй подозреваемый по делу Коршунова
Фото: РИА Новости
Второй подозреваемый задержан в Италии по делу российского гражданина, топ-менеджера Ростеха Александра Коршунова, сообщило министерство юстиции США.
Задержанный — гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки. Американские прокуроры обвиняют обоих в промышленном шпионаже против американской компании GE Aviation, им грозит до 10 лет тюрьмы каждому.
Коммерческие секреты, в краже которых обвиняют россиянина Александра Коршунова, использовались для разработки двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21, говорится в обвинительном заключении. Кроме того, власти США подозревают, что секреты могли использоваться для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929.
Коршунов является топ-менеджером входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14, поясняется в обвинительном заключении.
"ПД-14 — российский авиадвигатель, который может использоваться либо в качестве крупного двигателя для военных самолетов, либо в качестве небольшого двигателя для гражданских самолетов. ПД-14 разрабатывается преимущественно для использования на лайнере МС-21 "Иркут", — говорится в документе.
Бьянки, бывший сотрудник итальянского подразделения американской GE Aviation, нанимал других бывших сотрудников этой фирмы, которые составили конкретные рекомендации для конструирования вспомогательной коробки приводов для двигателей ПД-14. Речь идет о внешнем компоненте двигателя, который приводит в движение гидравлические и топливные насосы, а также генераторы.
Кроме того, Бьянки и Коршунов обсуждали, что подобная коробка может использоваться и на ПД-35, заявляет обвинение.
Как стало известно ранее, директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США, его подозревают в экономической разведдеятельности. Ростех предпримет все возможное для возвращения Коршунова в Россию, в госкорпорации уверены, что он ни в чем не виновен, заявляли в пресс-службе Ростеха.
Российская сторона оказывает юридическую помощь и поддержку задержанному в аэропорту Неаполя гражданину России Александру Коршунову, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Александр Коршунов , МИД , Объединенная двигателестроительная корпорация , Ростех , Иркут , Министерство юстиции США , РИА Новости , Италия , США
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