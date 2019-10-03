Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петра Толстого попытались сорвать. Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале «Дума ТВ».
Когда Толстой начал говорить, неизвестный активист стал выкрикивать антироссийские лозунги.
«Вот, вы видите, что у вас здесь происходит, в колыбели демократии», — заметил Толстой.
Спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье призвала нарушителя уважать правила ассамблеи, членом которой является российский парламентарий, и попросила его покинуть зал.
Активиста вывели из зала сотрудники службы безопасности, после чего Петр толстой продолжил выступление.
В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий. 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, подтверждающую возвращение российской делегации полномочий в организации в полном объеме.