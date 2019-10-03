Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инцидент в ПАСЕ: активист пытался сорвать выступление Толстого 

Рамблер + ещё 18 13 минут назад
Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петра Толстого попытались сорвать. Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале «Дума ТВ».
Когда Толстой начал говорить, неизвестный активист стал выкрикивать антироссийские лозунги.
«Вот, вы видите, что у вас здесь происходит, в колыбели демократии», — заметил Толстой.
Спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье призвала нарушителя уважать правила ассамблеи, членом которой является российский парламентарий, и попросила его покинуть зал.
Активиста вывели из зала сотрудники службы безопасности, после чего Петр толстой продолжил выступление.
В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий. 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, подтверждающую возвращение российской делегации полномочий в организации в полном объеме.
Комментарии12
В мире , Видео , Политика , Петр Толстой , Совет Европы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: пенсионный возраст повысят немедленно
Пока вы не уснули: пенсионный возраст повысят немедленно70
Путин заявил об угрозе проникновения головорезов
Путин заявил об угрозе проникновения головорезов373
Между США и Россией разразился крупный скандал
Между США и Россией разразился крупный скандал263
Путин оценил действия Зеленского в Донбассе
Путин оценил действия Зеленского в Донбассе1
«Шокированы»: Захарова ополчилась на Норвегию
«Шокированы»: Захарова ополчилась на Норвегию493
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Криминал
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение