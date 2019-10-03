Инцидент в ПАСЕ: активист пытался сорвать выступление Толстого

Когда Толстой начал говорить, неизвестный активист стал выкрикивать антироссийские лозунги.

«Вот, вы видите, что у вас здесь происходит, в колыбели демократии», — заметил Толстой.

Спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье призвала нарушителя уважать правила ассамблеи, членом которой является российский парламентарий, и попросила его покинуть зал.

Активиста вывели из зала сотрудники службы безопасности, после чего Петр толстой продолжил выступление.

В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий. 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, подтверждающую возвращение российской делегации полномочий в организации в полном объеме.