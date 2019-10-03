Трамп «отличился» на встрече с главой Финляндии

Пользователи твиттера обратили внимание на инцидент, произошедший во время встречи президентов США и Финляндии.
Дональд Трамп дотронулся до колена Саули Ниинисте после слов "Финляндия — счастливая страна". Однако тот поспешил отмахнуться от американского лидера. Видео опубликовал RT в твиттере.
"Как будет по-фински "харассмент"?" — поинтересовался пользователь под ником sitizenRF.
"Какой недотрога", — отметил RufatMA.
"Манеры исключительных", — посчитал shundryk1975.
"Президенты "Оплота Свободы" не особо заморачиваются, когда дело касается необходимости соблюдения дипломатического этикета", — добавил AlexeyKulakov.
Ранее Дональд Трамп "отличился" во время визита в Великобританию. Он нарушил протокол, слегка коснувшись спины королевы Великобритании Елизаветы Второй.