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В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Трамп «отличился» на встрече с главой Финляндии
Фото: Reuters
Пользователи твиттера обратили внимание на инцидент, произошедший во время встречи президентов США и Финляндии.
Дональд Трамп дотронулся до колена Саули Ниинисте после слов "Финляндия — счастливая страна". Однако тот поспешил отмахнуться от американского лидера. Видео опубликовал RT в твиттере.
"Как будет по-фински "харассмент"?" — поинтересовался пользователь под ником sitizenRF.
"Какой недотрога", — отметил RufatMA.
"Манеры исключительных", — посчитал shundryk1975.
"Президенты "Оплота Свободы" не особо заморачиваются, когда дело касается необходимости соблюдения дипломатического этикета", — добавил AlexeyKulakov.
Ранее Дональд Трамп "отличился" во время визита в Великобританию. Он нарушил протокол, слегка коснувшись спины королевы Великобритании Елизаветы Второй.
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В мире , Конфликты , Политика , США , ЕЛИЗАВЕТА II , Дональд Трамп , Финляндия
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