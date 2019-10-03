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ЕС разработал правила выдачи виз жителям ДНР и ЛНР 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 28 минут назад
ЕС разработал правила выдачи виз жителям ДНР и ЛНР
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия (ЕК) направила странам-членам Евросоюза правила обработки заявлений на получение европейских виз, поданных жителями Донецкой и Луганской народными республиками.
«Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам-членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», — передает ТАСС текст заявления ЕК.
Уточняется, что документ подготовлен по просьбе стран-членов ЕС «дать рекомендации по идентификации и непризнанию паспортов, выданных в соответствии с указом президента Российской Федерации от 24 апреля».
Ранее сообщалось, что правительство Германии не видит разницы между обычными российскими паспортами и теми, что Россия выдает жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.
Напомним, МИД Украины выражал протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Путин , МИД , ЕС , Еврокомиссия , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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