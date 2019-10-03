Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко не явился на очередной допрос в Госбюро расследований Украины 

ТАСС + ещё 2 55 минут назад
Порошенко отказался прийти на очередной допрос
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился в четверг на допрос в Государственное бюро расследований для дачи показаний по делу о незаконном пересечении госграницы. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова.
"Петр Порошенко был вызван сегодня в Государственное бюро расследований на 10:00 мск для допроса по уголовному делу, которое касается возможной организации незаконной переправки через государственную границу Украины лиц с использованием заведомо поддельных документов. Он на допрос не явился", — сказала она журналистам в эфире телеканала "Наш".
По словам пресс-секретаря Госбюро, адвокат Порошенко пояснил его неявку работой в Верховной раде. Иванова также добавила, что бюро будет готовить новую повестку о вызове на допрос экс-президента.
Порошенко уже неоднократно пропускал допросы в Госбюро, мотивируя свое отсутствие занятостью в Верховной раде и другими причинами. Директор Госбюро Роман Труба ранее выразил мнение, что экс-президент не является на допросы по сомнительным причинам, и подчеркнул, что Порошенко в любом случае придется ходить на допросы с января 2020 года, когда вступит в силу закон Украины об отмене депутатской неприкосновенности.
После поражения Петра Порошенко на президентских выборах весной нынешнего года против него было заведено более десятка уголовных дел. Экс-президент, в частности, подозревается в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти. Также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии правящего большинства в Верховной раде.
Как москвич сменил ориентацию по вине Apple
ТАСС: последние новости
СМИ: власти Австралии подтвердили информацию о разговоре премьера страны с Трампом СМИ: власти Австралии подтвердили информацию о разговоре премьера страны с Трампом МИД Белоруссии подтвердил перенос визита Федерики Могерини в Минск МИД Белоруссии подтвердил перенос визита Федерики Могерини в Минск Гатилов допустил перенос некоторых заседаний по линии ООН из Нью-Йорка в Женеву Гатилов допустил перенос некоторых заседаний по линии ООН из Нью-Йорка в Женеву
Комментарии1
В мире , Украина , Роман Труба , Петр Порошенко , Правительство Украины , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей17
«Поразительно коррумпирована»: Трамп обрушился на Украину
«Поразительно коррумпирована»: Трамп обрушился на Украину276
Отказ систем: МС-21 экстренно сел в Подмосковье
Отказ систем: МС-21 экстренно сел в Подмосковье99
Члена ансамбля Резника окунули головой в унитаз
Члена ансамбля Резника окунули головой в унитаз
Бизнес-партнера Пугачевой обокрали
Бизнес-партнера Пугачевой обокрали
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Криминал
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
«Власти хотят закрыть рот всем»
01:17
«Власти хотят закрыть рот всем»
Украина В мире
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
01:10
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение