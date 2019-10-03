Трамп отказался «быть лохом» для Украины

Тему помощи Киеву Трамп прокомментировал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё по итогам переговоров.

Изначально Трампу задали вопрос о его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским . Журналист Reuters спросил, каких именно действий Трамп ждет от Зеленского в отношении Хантера Байдена, сына вероятного соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена

В ответ Трамп начал рассуждать о помощи Украине. Он говорил о коррупции в стране и своих опасениях по поводу раздачи американских денег.

«Мне не нравится быть страной-лохом», — заявил Трамп (на англ. «I don’t like being the sucker country»).

Однако Портману, по словам Трампа, удалось его убедить.

«Он сказал: «Знаешь что? Это важно ». <…> Это была моя единственная причина. <…> Мы были страной-лохом в течение многих лет. Мы больше не страна-лох», — подчеркнул он.

Американский президент заявил, что Киеву должны больше помогать европейские страны, так как Украина является «стеной» между Россией и Европой.

В сентябре Трамп разблокировал военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов.