Президент США Дональд Трамп рассказал, что принял решение о разморозке помощи Украине после звонка сенатора Роба Портмана, объяснившего важность такого решения. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Тему помощи Киеву Трамп прокомментировал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё по итогам переговоров.
Изначально Трампу задали вопрос о его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Журналист Reuters спросил, каких именно действий Трамп ждет от Зеленского в отношении Хантера Байдена, сына вероятного соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.
В ответ Трамп начал рассуждать о помощи Украине. Он говорил о коррупции в стране и своих опасениях по поводу раздачи американских денег.
«Мне не нравится быть страной-лохом», — заявил Трамп (на англ. «I don’t like being the sucker country»).
Однако Портману, по словам Трампа, удалось его убедить.
«Он сказал: «Знаешь что? Это важно ». <…> Это была моя единственная причина. <…> Мы были страной-лохом в течение многих лет. Мы больше не страна-лох», — подчеркнул он.
Американский президент заявил, что Киеву должны больше помогать европейские страны, так как Украина является «стеной» между Россией и Европой.
В сентябре Трамп разблокировал военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов.