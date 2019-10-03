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Великобритания смягчила санкции против России 

News.ru + ещё 1 36 минут назад
Великобритания смягчила санкции против России
Фото: Steve Taylor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Великобритания приняла решение внести поправки в «Закон об экспорте», предполагающий санкции в отношении России из-за Крыма.
Изменения внесены в раздел товаров и технологий, входящих в Общий военный список Евросоюза.
Таким образом, российская сторона сможет получить ряд запрещённых в настоящее время для продажи Москве веществ, предназначенных для использования в пусковых устройствах, для заправки спутников или для проведения испытаний и полётов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».
При этом импорт и продажа могут осуществляться только после предварительного согласования, сообщает RT.
В пояснительной записке указано, что эти поправки были сделаны с целью обновить формулировки, объясняющие соответствующие предписания ЕС таким образом, чтобы они приобрели гибкость.
«Экзомарс-2020» — совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства (ЕКА). В июле 2020 года к Марсу будет направлен модуль, который доставит на планету российскую поверхностную платформу и европейский марсоход.
Ранее News.ru писал, что депутаты двух крупнейших партий Германии — Социал-демократической (СДПГ) и Христианско-демократического союза (ХДС) — обратились к немецкому правительству с требованием смягчения санкций против России. В комитете по экономике заявили, что ограничительные меры являются неверным средством, к тому же они обходятся слишком дорого.
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Комментарии1
В мире , ЕС , Роскосмос , Европейское космическое агентство , Москва , Республика Крым , Великобритания
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