Великобритания смягчила санкции против России

Великобритания приняла решение внести поправки в «Закон об экспорте», предполагающий санкции в отношении России из-за Крыма

Изменения внесены в раздел товаров и технологий, входящих в Общий военный список Евросоюза

Таким образом, российская сторона сможет получить ряд запрещённых в настоящее время для продажи Москве веществ, предназначенных для использования в пусковых устройствах, для заправки спутников или для проведения испытаний и полётов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».

При этом импорт и продажа могут осуществляться только после предварительного согласования, сообщает RT.

В пояснительной записке указано, что эти поправки были сделаны с целью обновить формулировки, объясняющие соответствующие предписания ЕС таким образом, чтобы они приобрели гибкость.

«Экзомарс-2020» — совместный проект Роскосмоса Европейского космического агентства (ЕКА). В июле 2020 года к Марсу будет направлен модуль, который доставит на планету российскую поверхностную платформу и европейский марсоход.

Ранее News.ru писал, что депутаты двух крупнейших партий Германии — Социал-демократической (СДПГ) и Христианско-демократического союза (ХДС) — обратились к немецкому правительству с требованием смягчения санкций против России. В комитете по экономике заявили, что ограничительные меры являются неверным средством, к тому же они обходятся слишком дорого.