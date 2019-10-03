Венгрия заявила о бездействии Украины в языковом вопросе

В Венгрии не видят подвижек по языковому вопросу на Украине

Венгрии Украина пока не сделала реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса в стране, несмотря на гибкость новых властей. Такое мнение выразил глава МИД Петер Сийярто в интервью газете «Известия». «Пока никаких реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, Украина не сделала, только заявления. Мы были бы счастливы, если бы слова украинцев подкреплялись еще и на практике. Если этого не произойдет, мы будем вынуждены перейти к рассмотрению дальнейших мер», — сказал министр. По мнению Сийярто, Украина также готова пойти на изменения в законе о языке. «И, надеюсь, украинские власти внесут необходимые изменения в закон о языке. Думаю, они готовы пойти на этот шаг, поскольку кажутся более гибкими, нежели прежнее руководство», — сообщил он.

В 16 регионах устроили облаву всероссийского масштаба