Венгрия заявила о бездействии Украины в языковом вопросе

Украина пока не сделала реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса в стране, несмотря на гибкость новых властей. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью газете «Известия».
«Пока никаких реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, Украина не сделала, только заявления. Мы были бы счастливы, если бы слова украинцев подкреплялись еще и на практике. Если этого не произойдет, мы будем вынуждены перейти к рассмотрению дальнейших мер», — сказал министр.
По мнению Сийярто, Украина также готова пойти на изменения в законе о языке.
«И, надеюсь, украинские власти внесут необходимые изменения в закон о языке. Думаю, они готовы пойти на этот шаг, поскольку кажутся более гибкими, нежели прежнее руководство», — сообщил он.