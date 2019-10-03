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В Венгрии не видят подвижек по языковому вопросу на Украине 

BFM.RU + ещё 2 14 минут назад
Венгрия заявила о бездействии Украины в языковом вопросе
Фото: globallookpress.com
Украина пока не сделала реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса в стране, несмотря на гибкость новых властей. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью газете «Известия».
«Пока никаких реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, Украина не сделала, только заявления. Мы были бы счастливы, если бы слова украинцев подкреплялись еще и на практике. Если этого не произойдет, мы будем вынуждены перейти к рассмотрению дальнейших мер», — сказал министр.
По мнению Сийярто, Украина также готова пойти на изменения в законе о языке.
«И, надеюсь, украинские власти внесут необходимые изменения в закон о языке. Думаю, они готовы пойти на этот шаг, поскольку кажутся более гибкими, нежели прежнее руководство», — сообщил он.
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В мире , Европа , Украина , Петер Сийярто , МИД , газета "Известия" , Венгрия
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