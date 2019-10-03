ФБР запустило рекламу на русском для вербовки шпионов

ФБР запустило рекламу для вербовки россиян

В соцсети Facebook появилась реклама Федерального бюро расследований (ФБР), в которой на русском языке предлагается помогать американским спецслужбам. Но объявления обратил внимание телеканал.

Один из постов содержит фото девушки-выпускницы и ее улыбающихся родителей. На снимок наложен русскоязычный текст:

«Ради вашего будушего ради будушего, вашй семъи» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

На другой фотографии изображена шахматная доска с подписью на русском: «Не пора ли вам сделатъ ход?»

CNN

На другой фотографии изображена шахматная доска с подписью на русском: «Не пора ли вам сделатъ ход?»

В другом посте — рисунок с человеком, идущим по мосту, и надпись на русском: «Время наводить Мосты».

В постах, опубликованных от имени ФБР, отмечается, что спецслужба «получает лучшие разведданные для борьбы с угрозами благодаря информации, предоставляемой общественностью».

«Если у вас есть информация, которая может помочь ФБР, посетите нас», — призывает реклама.

Объявления содержат ссылку на сайт отделения ФБР в Вашингтоне. По ссылке открывается программа контрразведывательный группы и адрес отделения ФБР с призывом «посетите нас лично». Осведомленный источник CNN заявил, что объявления были размещены летом этого года.

Представитель ФБР Алан Коннер заявил телеканалу, что разведка не может комментировать эти объявления.

«Можем сказать только, что у России есть множество офицеров разведки, которые находятся в российских дипломатических объектах по всему миру. Они очень активны и представляют угрозу для безопасности США и наших союзников», — сказал он.

Коннер добавил, что ФБР использует различные средства для сбора информации, включая источники. Спецслужба «продолжит адаптировать свои методы расследования для противодействия угрозе».