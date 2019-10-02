Пласидо Доминго уволился из-за обвинений в домогательствах

Пласидо Доминго уходит с поста главы оперы Лос-Анджелеса из-за скандала

Тенор решил уйти из-за обвинений в домогательствах.

Испанский тенор Пласидо Доминго покинул пост генерального директора оперы Лос-Анджелеса . Свое решение культурный деятель объяснил выдвинутыми против него обвинениями в сексуальных домогательствах.

«Недавние обвинения создали атмосферу, которая ставит под угрозу мою способность служить месту, которое я так люблю», — пояснил он.

Доминго добавил, что к опере он относится с трепетом, а свою работу по ее развитию тенор оценивает как одно из самых значимых своих свершений.

«Я решил, что должен уйти в отставку и отказаться от участия в запланированных выступлениях в интересах оперы», — признался он The New York Times.

Ранее ряд артисток обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Речь идет о скандальных случаях, произошедших в 80-х годах. Сам тенор все обвинения отрицает.