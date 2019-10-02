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Пласидо Доминго уходит с поста главы оперы Лос-Анджелеса из-за скандала 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Пласидо Доминго уволился из-за обвинений в домогательствах
Фото: РИА Новости
Тенор решил уйти из-за обвинений в домогательствах.
Испанский тенор Пласидо Доминго покинул пост генерального директора оперы Лос-Анджелеса. Свое решение культурный деятель объяснил выдвинутыми против него обвинениями в сексуальных домогательствах.
«Недавние обвинения создали атмосферу, которая ставит под угрозу мою способность служить месту, которое я так люблю», — пояснил он.
Доминго добавил, что к опере он относится с трепетом, а свою работу по ее развитию тенор оценивает как одно из самых значимых своих свершений.
«Я решил, что должен уйти в отставку и отказаться от участия в запланированных выступлениях в интересах оперы», — признался он The New York Times.
Ранее ряд артисток обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Речь идет о скандальных случаях, произошедших в 80-х годах. Сам тенор все обвинения отрицает.
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В мире , Пласидо Доминго , New York Times , Лос-Анджелес
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