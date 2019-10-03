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На Украине прошли митинги против подписания «формулы Штайнмайера» 

Газета.Ru + ещё 76 2 часа назад
Украина стоит на пороге больших изменений — президент Владимир Зеленский приступил к работе над минскими соглашениями, подготовке встречи в «нормандском формате», и, главное, он подтвердил подписание Киевом «формулы Штайнмайера». Украина, таким образом, находится сейчас в достаточно чувствительном положении.
Глава государства, предсказуемо, уже столкнулся с первым препятствием на пути к окончанию войны в Донбассе — это неготовность общества к столь крутому развороту во внешней политике Украины.
Возле офиса президента 2 октября собрались около двух тысяч протестующих (по оценкам ТАСС) против подписания «формулы Штайнмайера» — плана по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, разработанного президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Согласно документу, в регионе необходимо провести выборы, после чего Киев должен предоставить республикам Донбасса особый статус.
Первый митинг состоялся еще 1 октября, как только Владимир Зеленский подтвердил подписание «формулы» в ходе брифинга. Протестующие требуют запретить предоставление особого статуса Донбассу, а также отвод войск.
Участников протеста, впрочем, было не так много — всего несколько сотен человек. На следующий день акции продолжились. Недовольные действиями президента собрались на площади Независимости и возле офиса главы государства. На протесты некоторые принесли елку, как символ «евромайдана» — достаточно явный намек на свои намерения.
Для националистически настроенной части украинского общества соблюдение «формулы» приравнивается поражению и капитуляции перед Россией. Предоставление особого статуса Донбассу они воспринимают как потенциальное начало федерализации Украины.
«Никаких минских соглашений и «формул Штайнмайера» Украина выполнять не будет, что бы там ни рассказывал Зеленский. Потому что это — сдача национальных интересов и продолжение войны. Всех патриотов призываю прийти к офису президента, чтобы остановить «ползучую капитуляцию» — судьбу страны должен творить не президент, а нация», — заявил на митинге лидер националистической украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок.
В фейсбуке было создано «Движение сопротивления капитуляции», о чем активисты сообщили на странице сообщества «Защити Украину» с более чем 20 тыс. подписчиками.
«Украина стоит в шаге от капитуляции в войне с Россией. Проведение выборов в ОРДЛО (отдельные регионы Донецкой и Луганской областей. — «Газета.Ru») открывает дверь автономии ОРДЛО, легализации террористов в качестве политиков и «народной милиции» и в конце концов потере суверенитета Украины. С целью системного противодействия капитуляции мы объявляем создание сопротивления капитуляции», — сообщается на странице движения.
Ближайшая акция протеста анонсирована на 6 октября, накануне запланированного разведения войск в Золотом и Петровском. Активисты призывают участников заручиться желтым скотчем и желтыми лентами. Кроме того, организаторы предлагают провести акции по всей стране. И в этом вопросе у столичных националистов точно найдутся сторонники, как минимум в одном украинском городе.
Львовская область — единственный регион, где по итогам обоих туров президентских выборов победил Петр Порошенко. Этот факт не вызывает удивления — именно на Западе Украины наиболее сильны националистические настроения, которым и соответствовал бывший президент.
Область была включена в СССР в 1939 году, а до этого находилась в составе Польши, всегда отличалась националистическими настроениями. В свое время именно здесь на конспиративной квартире, скрываясь от тогдашних польских властей, жил лидер украинских националистов Степан Бандера.
«Львов — наиболее украиноязычный город в мире, и Львов очень переживает. Мы хотим, чтобы Украина двигалась четко курсом Европа — ЕС — НАТО, и, наверное, от Зеленского люди не получали четких месседжей. А Порошенко об этом говорил твердо. Каждый день, системно», — говорил после выборов мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый.
Новости из Киева встревожили регион. Немедленно отреагировал Львовский областной совет, причем достаточно солидарно — с осуждающим заявлением выступили единогласно все 66 присутствующих на внеочередном заседании депутатов.
«Мы, депутаты Львовского облсовета, заявляем о том, что анонсированные 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским намерения реализации так называемой «формулы Штайнмайера» являются, по нашему мнению, неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне», — говорится в заявлении депутатов.
Кроме того, Львовский облсовет заявил о готовности провести внеочередные сессии на площади Независимости или около Верховной рады.
В этом регионе сближения с Россией боятся, пожалуй, больше всего. По этому вопросу, как и по теме окончания войны в Донбассе, Запад и Восток Украины вряд ли придет к согласию. Если Львов поддержал Порошенко, то за юго-восточный электорат Зеленский поборолся, и продолжает бороться с Виктором Медведчуком, который выступает как раз за переговоры с Россией и выполнение минских соглашений. Однако, судя по всему, украинский президент, чей рейтинг все еще высок, совсем скоро встанет перед выбором между двумя лагерями избирателей — угодить всем в вопросе Донбасса ему точно не удастся.
Если Зеленский действительно взял курс на соблюдение минских соглашений, то для правых сил это станет ударом. На протяжении последних четырех лет националисты в стране катались как сыр в масле. Петр Порошенко последовательно вскармливал националистические настроения. Признание Бандеры героем, принятие закона о государственном языке, антироссийская и военная риторики, предоставление автокефалии Украинской православной церкви — все это стало своеобразным поощрением для националистов и радикалов. Столь крутой разворот, как шаг к предоставлению Донбассу особого статуса, эта часть общества принять совершенно не готова.
Петр Порошенко, растерявший своей электорат, остался предводителем националистов. Действия Зеленского играют на руку экс-президенту, однако вернуть прошлое влияние ему уже вряд ли удастся, даже если радикалы мобилизуются под знаменами «Европейской солидарности».
Тем не менее, бездействия от Порошенко ожидать не приходится. После брифинга Зеленского экс-президент и другие лидеры партии выступили со срочным заявлением, видеозапись которого была опубликована на странице Порошенко в фейсбуке.
«Подписание такой «формулы» российского происхождения де-факто означает снятие санкций против России, легитимизирует оккупацию Крыма и референдум в Донбассе в 2014 году. Мы никогда на это не пойдем. Мы не дадим разрушить украинское государство», — заявил Порошенко.
3 октября партия «Европейская солидарность» потребовала от президента созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с согласованием формулы.
«Надо обсудить главные условия и просчитать шаги украинской стороны в случае невозможности осуществления подписанной «формулы», чтобы избежать попыток переложить ответственность за это на Украину», — написал в своем фейсбуке депутат от партии Владимир Арьев.
Впрочем, говорить о высокой вероятности нового «майдана», несмотря на реакцию националистически настроенной части общества, пока все же не приходится. Среди правых политиков нет ни одного, кто мог бы составить достойную конкуренцию Владимиру Зеленскому и стать лидером массового протестного движения.
Рейтинг президента достаточно высок, и большинство сторонников президента — это молодежь, которая, как правило, становится основой протестных движений по всему миру.
Однако для молодых избирателей Зеленского гораздо важнее видеть во главе страны харизматичного лидера, который расправляется с предыдущей, коррумпированной властью и обещает экономические реформы. Другая часть украинского общества, более старшая, попросту устала от войны за пять лет.
Полная смена правительства в стране принесла надежды на совершенно новый этап в жизни Украины, и затянувшийся конфликт никак не вписывается в представление светлого будущего.
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В мире , Видео , Франк-Вальтер Штайнмайер , Степан Бандера , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Андрей Садовый , Олег Тягнибок , ЕС , РПЦ , Верховная Рада , НАТО , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС , Германия , Киев
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