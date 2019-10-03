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Западная делегация не нашла фактов притеснения крымских татар 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Запад заговорил о притеснении татар в Крыму
Фото: РИА Новости
Хендрик Вебер, глава делегации западных стран, посетившей Крым, заявил, что публикации в иностранной прессе о притеснении крымских татар не соответствуют действительности.
На встрече с главой республиканского парламента Владимиром Константиновым Вебер отметил, что в западных СМИ крымские татары занимают "большое место", якобы российские власти хватают их на улицах и арестовывают.
Он сообщил, что делегация съездила в крымско-татарские поселения и поговорила с духовным лидером народа.
"Мы не увидели ничего такого, что написано на Западе", — подчеркнул Вебер.
Делегация из 22 человек приехала в Крым в воскресенье, чтобы познакомиться с российским полуостровом. В ее состав вошли граждане Норвегии, Нидерландов, США и Германии.
"Мы представляем различные страны, но объединены одной целью: увидеть, как живут здесь люди, что реально происходит в Крыму. Информация, которая представляется в СМИ в наших странах, говорит о захвате Крыма Россией, о том, что здесь происходят непонятные ужасы", — пояснил глава делегации.
Поездка продлится до 6 октября.
Крым стал российским после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов избирателей проголосовали за присоединение. В Москве неоднократно отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии
В мире , Новости и события Запада , Владимир Константинов , Хендрик Вебер , ООН , Республика Крым
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