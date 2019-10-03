Запад заговорил о притеснении татар в Крыму

Западная делегация не нашла фактов притеснения крымских татар

Хендрик Вебер , глава делегации западных стран, посетившей Крым , заявил, что публикации в иностранной прессе о притеснении крымских татар не соответствуют действительности.

На встрече с главой республиканского парламента Владимиром Константиновым Вебер отметил, что в западных СМИ крымские татары занимают "большое место", якобы российские власти хватают их на улицах и арестовывают.

Он сообщил, что делегация съездила в крымско-татарские поселения и поговорила с духовным лидером народа.

"Мы не увидели ничего такого, что написано на Западе", — подчеркнул Вебер.

Делегация из 22 человек приехала в Крым в воскресенье, чтобы познакомиться с российским полуостровом. В ее состав вошли граждане Норвегии, Нидерландов, США и Германии.

"Мы представляем различные страны, но объединены одной целью: увидеть, как живут здесь люди, что реально происходит в Крыму. Информация, которая представляется в СМИ в наших странах, говорит о захвате Крыма Россией, о том, что здесь происходят непонятные ужасы", — пояснил глава делегации.

Поездка продлится до 6 октября.