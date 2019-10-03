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В ДНР заявили, что уничтожили беспилотник силовиков в Донбассе 

РИА Новости + ещё 6 27 минут назад
В ДНР уничтожили беспилотник силовиков
Фото: РИА Новости
Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило в Донбассе беспилотник украинских силовиков, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов.
"Вчера в районе населенного пункта Белая Каменка уничтожен очередной БПЛА вооруженных формирований Украины типа "Фантом", который использовался боевиками 35-й бригады для корректировки огня 120-миллиметровых минометов", — сказал Айгистов.
Он отметил, что за последние несколько дней это уже второй сбитый ополчением беспилотник украинских силовиков.
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В мире , Армия , Украина
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