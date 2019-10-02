Неудобная годовщина. Забытое отравление в Солсбери

Британию сотрясают скандалы просто-таки эпического масштаба. Приостановка работы парламента признана решением суда незаконной, пресса обсуждает, отправят ли премьер-министра за решетку и побьет ли он исторический антирекорд самого короткого срока пребывания на высшем посту.

В общем-то, объяснимо, почему на таком бурном фоне несколько затерялся вопрос: "А где же Скрипали?" Хотя даже в нынешней ситуации внутриполитического хаоса дело об отравлении бывшего российского спецслужбиста и его дочери напоминает время от времени о себе очередными новостями о "коварной" России

То вдруг выяснилось, что следы вещества, которое якобы является "Новичком" и представляет собой невероятно смертельный яд, обнаружены в крови еще одного полицейского, помимо сержанта Бейли, официально признанного потерпевшим в первый день скандала. Имя второго "пострадавшего" зачем-то засекретили. При этом ни одно СМИ, сообщившее о новой сенсации, не задалось вопросом, как же "отравленный" полицейский даже не почувствовал симптомов отравления веществом, способным уничтожать роты и полки противника. Британские массмедиа с самых первых дней истории со Скрипалями привыкли воспроизводить новости, не задавая лишних вопросов.

После информации о втором "отравленном" полицейском некоторые жители Солсбери, где и произошли описанные события, бросились сдавать кровь для выявления следов поражения организма. К счастью, анализы не показали никаких