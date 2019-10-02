К «взрывоопасной Москве» призвали отнестись серьезно

Вашингтон призвали серьёзно отнестись к «взрывоопасной Москве»

Бывший военный стратег Пентагона , полковник ВВС в отставке Терри Томпсон призвал Вашингтон серьёзно отнестись к составлению стратегии в отношении «всё более взрывоопасной» Москвы . По его словам, ядерные запасы делают Россию «величайшей опасностью» для США

Эксперт отметил, что Вашингтон всё ещё относится к РФ, как к «стране-раздражителю», какой она была после распада СССР, однако в настоящее время Москва может уничтожить США из-за увеличивающегося риска ядерного конфликта.

Томпсон также выразил уверенность, что русские активно разрабатывают тактики и технологии для сведения на нет «преимущества» американских вооружённых сил.

Вашингтон должен закрыть брешь, которую могут использовать русские, — написал он в своей статье для The Washington Times.

Одной из главных стратегических ошибок бывший военный назвал использование США российских ракетных двигателей РД-180 для космических миссий, уступая таким образом контроль над своей космической программой президенту РФ Владимиру Путину

Ранее News.ru писал о том, что американский флот, скорее всего, потерпит поражение в случае вооружённого конфликта между США и Россией на Чёрном море. К такому выводу пришли журналисты американского издания The National Interest.