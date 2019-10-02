Япония мгновенно отреагировала на ракеты КНДР

Япония выразила КНДР протест из-за запуска баллистических ракет

Токио выражает решительный протест в связи с запуском Пхеньяном двух баллистических ракет, одна из которых достигла экономической зоны Японии , заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ

«Сегодня Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет, одна из которых упала в нашей экономической зоне. Это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем мы выражаем решительный протест», — цитирует его ТАСС.

Абэ подчеркнул, что Япония продолжит тесное сотрудничество с Соединёнными Штатами и международным сообществом по вопросу денуклеаризации КНДР.

Как уточняет агентство, в связи с недавними ракетными пусками КНДР Япония созвала заседание национального Совета безопасности с участием Абэ, а также глав МИД Минобороны страны.

Ранее в японском кабмине заявили, что КНДР произвела пуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии.