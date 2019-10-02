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Япония выразила КНДР протест из-за запуска баллистических ракет 

RT на русском + ещё 2 40 минут назад
Япония мгновенно отреагировала на ракеты КНДР
Фото: Reuters
Токио выражает решительный протест в связи с запуском Пхеньяном двух баллистических ракет, одна из которых достигла экономической зоны Японии, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.
«Сегодня Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет, одна из которых упала в нашей экономической зоне. Это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем мы выражаем решительный протест», — цитирует его ТАСС.
Абэ подчеркнул, что Япония продолжит тесное сотрудничество с Соединёнными Штатами и международным сообществом по вопросу денуклеаризации КНДР.
Как уточняет агентство, в связи с недавними ракетными пусками КНДР Япония созвала заседание национального Совета безопасности с участием Абэ, а также глав МИД и Минобороны страны.
Ранее в японском кабмине заявили, что КНДР произвела пуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии.
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Комментарии1
В мире , Армия , Оружие , Синдзо Абэ , Министерство обороны , МИД , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , КНДР , Пхеньян , Япония
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