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Помпео и Конте обсудили отношения с Россией и Китаем 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Помпео и Конте обсудили отношения с Россией и Китаем
Фото: © REUTERS / Remo Casilli
Находящийся с визитом на Апеннинах госсекретарь США Майк Помпео обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте наиболее актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе, отношения с Россией и Китаем, сообщила во вторник вечером пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
"Переговоры позволили углубленно обсудить некоторые важные международные темы. По кризису в Ливии было отмечено полное совпадение позиций относительно необходимости совместно работать, чтобы как можно скорее найти политическое решение, сознавая необоснованность военного решения. Были также обсуждены отношения с Россией и Китаем в стратегическом плане и перспективы будущего саммита НАТО, который состоится 3-4 декабря в Лондоне", — говорится в сообщении.
Стороны также рассмотрели вопросы двусторонних отношений, согласившись с важностью дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и затронули проблемы, связанные с таможенными пошлинами.
Встреча между Помпео и Конте продолжалась чуть менее часа. Ранее во вторник госсекретарь США был принят в Квиринальском дворце президентом Италии Серджо Маттареллой. В среду американский политик проведет переговоры с главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
Визит Помпео в Рим открыл программу его шестидневного турне, в рамках которого он посетит Италию, Ватикан, Черногорию, Северную Македонию и Грецию.
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В мире , МИД , НАТО , Италия , Китай , Ливия , США
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