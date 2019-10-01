Президент Туркмении уволил главу МВД

Президент Туркмении уволил и лишил всех государственных наград главу МВД

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во вторник уволил главу МВД , генерал-лейтенанта полиции Исгендера Муликова, разжаловал его до майора и лишив всех государственных наград, сообщает Туркменское телевидение.

Соответствующий указ глава государства подписал на совместном заседании правительства и государственного совета безопасности.

Президент Бердымухамедов заявил, что за серьезные недостатки в работе, злоупотребление служебным положением и грубое нарушение должностных полномочий освобождает Муликова от должности главы МВД, понижает в звании до майора полиции, а также лишает всех государственных наград.

Президент напомнил, что за время работы объявил Муликову 12 строгих выговоров, однако тот не сделал нужных выводов.

Новым министром внутренних дел Туркменистана назначен Мамметхан Чакыев. В МВД он переведен с должности вице-премьера по вопросам промышленности, транспорта и связи.

У него есть опыт работы в силовых ведомствах. В феврале 2017 года Чакыев возглавил Государственную таможенную службу , а в июне того же года стал директором государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, где проработал до апреля 2018 года.

Парламент Туркменистана принял постановления о согласии на предложения президента об увольнении Муликова и назначение Чакыева.

Муликов был старожилом в силовом блоке туркменского правительства. Он занял пост главы МВД в мае 2009 года. За 10 лет работы он неоднократно получал взыскания от главы государства, вплоть до того, что в апреле 2013 года был понижен в звании с генерал-майора до полковника.