По стопам Трампа: как офис Зеленского воюет со СМИ

На Украине обостряются отношения между офисом президента и журналистами. При этом, судя по всему, в администрации не намерены налаживать контакт с медиа. Показательным стал недавний инцидент, когда пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в буквальном смысле физически не дала корреспонденту задать вопрос президенту.

За время президентства Владимира Зеленского на Украине уже успело сложиться понимание взаимодействия офиса президента с журналистами, и отношения между властью и СМИ нельзя назвать безоблачными.

Главный посредник между сторонами, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, на днях стала предметом критики со стороны не только сотрудников прессы.

27 сентября журналисты попытались задать Владимиру Зеленскому и главе офиса президента Андрею Богдану вопрос об участии последнего в переговорах России и Украины 2013 года, когда Киев отказался подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом

Сначала журналист проекта «Схемы» издания «Радио Свобода» попытался обратиться к проходящему мимо Андрею Богдану. Однако Юлия Мендель перекрыла ему дорогу и взяла сотрудника СМИ за руку, пытаясь помешать подойти ближе к главе ОП. Та же ситуация повторилась, когда корреспондент попробовал задать вопрос Зеленскому. При этом многие издания, освещая инцидент, сообщили, что Мендель «толкнула» журналиста.

Украинские журналисты, что предсказуемо, отреагировали на инцидент негативно. Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко в своем фейсбуке призвал офис президента изменить свое отношение к журналистам.

«Власть во всем мире ищет форматы ухода от неконтролируемых контактов с независимыми журналистами. И это естественно. Чиновник (как и каждый человек) боится неудобных вопросов. Но препятствование журналистской деятельности — худшая из возможных реакций власти» — написал Томиленко, подчеркнув, что взаимодействие властей со СМИ — это обязанность демократического правительства.

Сообщество независимых журналистов «Инициатива 34» потребовало отставки пресс-секретаря президента и призвало Мендель к извинениям.

«В связи с непрофессионализмом, неэтичным поведением и провокацией искусственных конфликтов требуем освободить Юлию Мендель от должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в открытом обращении на странице сообщества в фейсбуке.

Сама же представитель президента в тот же день опубликовала заявление, в котором представила свое видение ситуации.

«На видео видно, что я его не толкала и не металась, а останавливала. Хотим цивилизованного поведения — давайте на цивилизованное «нет» не набрасываться на делегацию ради красивой картинки», — написала она.

Пользуясь случаем, Мендель также вспомнила и другие обвинения журналистов в ее адрес.

«На конец первого месяца работы в офисе президента узнала, что купила Lexus и повесила номера со своей фамилией. Связали со всеми возможными олигархами. На второй месяц в медиа писали, что я купила квартиру за новую зарплату. На третьей — что дала команду голосовать за неприкосновенность. Теперь пишут, что избила журналиста вдвое больше себя», — указала пресс-секретарь главы Украины.

Впрочем, обвинений в приобретении дорогого автомобиля или квартиры избежать было нельзя. Любое назначение президента в первые месяцы его работы сопровождалось пристальным вниманием со стороны журналистов. В офисе президента опровергли подобные данные, да и сам источник позже заявил, что автомобиль принадлежит некоему Сергею Менделю.

А вот профессиональная деятельность Мендель до ее назначения на должность пресс-секретаря вызвала более серьезные вопросы. Она была одним из авторов материала в The New York Times о сыне бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантере. Критическая статья касалась бизнеса Хантера Байдена в сфере энергетики на Украине. При этом в мае NYT опубликовала три материала Мендель, работавшей внештатным корреспондентом издания на Украине.

Джо Байден может стать серьезным конкурентом Дональда Трампа в ходе следующих президентских выборов. Сейчас представители Демпартии США обвиняют главу Белого дома в давлении на новое правительство Украины с целью запустить расследование против Хантера Байдена и, тем самым, очернить его противника.

В начале июня Юлия Мендель выступила с сенсационным для украинского общества заявлением. Она сообщила, что украинские военные часто отвечают на провокации, «когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы — из любого места, где находятся гражданские люди».

«После этого начинаются обстрелы этого дома. Таким образом погибают наши люди, наши украинцы. И речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации», — сказала Юлия Мендель.

Впервые официальное лицо в Киеве признало факт обстрелов гражданских объектов в Донбассе. Кроме того, от представителей предыдущей власти вряд ли можно было услышать о гибели «наших украинцев» применительно к жителям Донбасса.

Генеральная прокуратура Украины дважды направляла запрос в офис президента относительно опровержения или подтверждения публичных заявлений его пресс-секретаря. Заявление Мендель застало врасплох украинцев, которые привыкли к совершенно противоположной риторике правительства Петра Порошенко

При этом, если Владимир Зеленский возьмет курс на улаживание конфликта, тем более путем соблюдения минский соглашений, то подобные заявления критически важны. Таким образом правительство постепенно подготовит почву для реализации столь важных перемен в отношении Донбасса.

Впрочем, говорить о том, что офис президента успешно наладил коммуникацию с прессой, не приходится. Более того, судя по заявлениям Андрея Богдана, правительство не видит необходимости в подобном сотрудничестве.

1 августа из офиса президента Украины поступила важная новость об отставке Богдана, однако никакой ясности по этому вопросу не поступало в течение суток.

В украинских СМИ появился снимок заявления об увольнении. Лишь на следующий день Зеленский сообщил, что документ действительно существует, причем заявления об отставке писали все члены его команды. Однако президент не подписал его, а информация оказалась не стоящей обсуждения.

Журналист украинского издания «Новое время» Кристина Бердинских в своем фейсбуке сообщила, что получила фотографию заявления Богдана от источника в офисе президента.

«Я бы никогда в жизни не опубликовала эту бумажку, если бы не получила ее от официального лица», — написала журналистка.

Владимир Зеленский, подтвердив существование заявления Богдана, не прояснил ситуацию с отставкой. С каким намерением заявление было написано и слито, осталось загадкой.

«И, конечно же, сразу же стало очевидно, что и Богдан, и ОП Украины, да и президент Владимир Зеленский просто прикалываются и используют медиа. Причем все медиа страны», — написала Бердинских.

Отношение офиса президента к представителям СМИ прояснилось через месяц. В середине сентября Андрей Богдан обвинил журналистское сообщество в коррумпированности, а также в том, что некоторая его часть не соответствует стандартам профессиональной этики. Более того, глава ОП намекнул, что правительство не видит необходимости в работе СМИ: «Пока что общество хочет напрямую общаться с президентом, без посредников».

Любопытно, что заявления Богдана сильно напоминают слова президента США Дональда Трампа о сотрудниках СМИ.

«Я не общаюсь с представителями изданий, которые обманывают общество и не придерживаются журналистских стандартов», — сказал Богдан.

Точно также предпочитает общаться с журналистами нелюбимых изданий глава Белого дома.

«CNN — fake news. Я не отвечаю на вопросы CNN», — говорил Трамп неоднократно.

Показательно, что в своем заявлении относительно инцидента с журналистом сама Мендель ссылается именно на США: «В США „нет“ для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Потому что личное пространство первого лица — это его/ее безопасность».

Судя по всему, в вопросе коммуникации со СМИ правительство Украины берет пример со своего «великого учителя» — так Зеленский назвал Трампа в ходе их телефонного разговора.

Если это действительно так, то в будущем украинцам предстоит наблюдать за настоящей войной между властью и медиа.