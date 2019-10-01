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ЛНР и ДНР подписали «особое мнение» к «формуле Штайнмайера» 

РИА Новости 1 час назад
Самопровозглашенные республики Донбасса подписали "особое мнение" с привязкой к согласованию "формулы Штайнмайера", сообщила во вторник глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.
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Контактная группа в Минске на заседании во вторник согласовала "формулу Штайнмайера" и механизм введения особого статуса Донбасса.
"Я хотела бы обозначить еще один важный аспект, что данный текст был подписан и нами, в том числе с Владиславом Николаевичем (Дейнего, полпред ЛНР на переговорах в Минске — ред.), но также существует и особое мнение, подписанное нами как представителями республик, о том, что имплементация данной формулы украинским законодательством должна сопровождаться согласованием всех тех самых аспектов, о которых мы говорили", — сообщила Никонорова журналистам.
Она уточнила, что речь идет о поправках в конституцию Украины, об аспектах особого статуса Донбасса, аспектах модальностей выборов и амнистии. "И обо всем том, что по комплексу мер (по реализации минских соглашений — ред.) должно согласовываться с нами как с представителями Донбасса здесь в Минске… И именно при понимании этого был подписан текст "формулы Штайнмайера", — отметила глава МИД ДНР.
Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Комментарии167
В мире , Видео , Франк-Вальтер Штайнмайер , Наталья Никонорова , МИД , ОБСЕ , Минск
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