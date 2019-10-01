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Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении МН17 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Большинство членов палаты представителей парламента Нидерландов высказались за расследование роли Украины в катастрофе малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Парламент призывает правительство использовать все возможности для «полного расследования фактов» в отношении Украины. В частности, указывается на то, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над регионом, где велись боевые действия, пишет RTLnieuws.
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Пока что правительство Нидерландов не предприняло никаких действий в отношении Украины, но палата представителей хочет сделать первый шаг.
На расследовании настаивают Партия христианских демократов (CDA) и Социалистическая партия (SP) при поддержке других политических сил.
«В отношении роли Украины отсутствует ясность, хотя эта страна должна была закрыть воздушное пространство», — заявил депутат парламента Михил ван Ниспен. По его словам, нужно провести дополнительное расследование, чтобы добиться истины и справедливости в этом вопросе.
Портал также указывает на опрос, проведенный в этом году среди родственников погибших. 87,5% из них заявили, что в конечном итоге Украина должна нести ответственность.
Ранее российский дипломат заявил, что Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию авиакатастрофы самолета Boeing на Украине в 2014 году подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ.
Москва отмечала, что следствие игнорирует данные российской стороны — в частности, закрыло глаза на данные об украинской принадлежности ракеты, которой сбили самолет. Киев же в свою очередь является полноправным членом ССГ, имея возможность подделывать доказательства.
Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года. Погибли 298 человек. Следствие считает, что к гибели самолета причастна Россия. В июне были названы четыре подозреваемых — среди них трое россиян и один украинец.
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Комментарии7
В мире , Видео , Происшествия , Украина , Boeing , Ата-Мекен , Нидерланды
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