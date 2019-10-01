Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении МН17

Большинство членов палаты представителей парламента Нидерландов высказались за расследование роли Украины в катастрофе малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Парламент призывает правительство использовать все возможности для «полного расследования фактов» в отношении Украины. В частности, указывается на то, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над регионом, где велись боевые действия, пишет RTLnieuws.

Пока что правительство Нидерландов не предприняло никаких действий в отношении Украины, но палата представителей хочет сделать первый шаг.

На расследовании настаивают Партия христианских демократов (CDA) и Социалистическая партия (SP) при поддержке других политических сил.

«В отношении роли Украины отсутствует ясность, хотя эта страна должна была закрыть воздушное пространство», — заявил депутат парламента Михил ван Ниспен. По его словам, нужно провести дополнительное расследование, чтобы добиться истины и справедливости в этом вопросе.

Портал также указывает на опрос, проведенный в этом году среди родственников погибших. 87,5% из них заявили, что в конечном итоге Украина должна нести ответственность.

Ранее российский дипломат заявил, что Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию авиакатастрофы самолета Boeing на Украине в 2014 году подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ.

Москва отмечала, что следствие игнорирует данные российской стороны — в частности, закрыло глаза на данные об украинской принадлежности ракеты, которой сбили самолет. Киев же в свою очередь является полноправным членом ССГ, имея возможность подделывать доказательства.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года. Погибли 298 человек. Следствие считает, что к гибели самолета причастна Россия. В июне были названы четыре подозреваемых — среди них трое россиян и один украинец.