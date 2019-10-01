Зеленский открестился от встречи с адвокатом Трампа

«Я никогда не встречался с Джулиани и не имел телефонных разговоров с ним», — сказал он.

По словам Зеленского, на него влиять невозможно, хотя «есть много людей на Западе и на Украине, которые бы этого хотели». Украинский лидер, отвечая на вопрос иностранных журналистов заметил, что тема брифинга — результаты встречи контактной группы в Минске, но «с пониманием отнесся к тому, что их волнует больше».

26 сентября США опубликовали текст жалобы американской разведки на разговор Трампа с Зеленским. В документе подчеркивалось, что автор глубоко обеспокоен некоторыми обстоятельствами, не терпящими отлагательств. По его мнению, президент США использует свои полномочия в целях шантажа другого государства для вмешательства в выборы 2020 года.

В частности, администрация якобы попыталась скрыть дословное содержание беседы. В жалобе также упоминались адвокат Трампа Руди Джулиани и генеральный прокурор Уильям Барр , которые, скорее всего, являются главными в оказании давления на Украину. Разведчик сообщил, что в августе Джулиани встречался в Мадриде с помощником Зеленского Андреем Ермаком , что стало продолжением обсуждения дел.

За день до этого, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.