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Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Зеленский сделал заявление после подписания «формулы Штанймайера»
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписание представителями Киева «формулы Штанймайера» на заседании контактной группы в Минске по Донбассу.
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера». «Формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе (Донбасса), которого еще нет», — передает слова Зеленского РИА «Новости».
Он отметил, что формула подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР по украинским законам. После этого вступит в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют их проведение по стандартам организации.
По его словам, новый закон об особом статусе Донбасса разработает парламент. Документ пройдет публичное обсуждение. Зеленский подчеркнул, что «капитуляции не будет». Кроме того, он заявил, что выборов в Донбассе при «условии присутствия военных» никогда не будет.
«Выборы должны проходить по нашему законодательству… Если там кто-то будет (из военных), выборов не будет, вы ж понимаете. Мы никогда не пойдем, мы подготовим все предохранители, мы не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там будут военные», — заявил президент Украины.
Кроме того, по его словам, контактной группой по Украине согласовано разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
При этом он лично гарантировал, что местное население будет защищено и разведение войск не повлияет на безопасность в этих населенных пунктах.
«В ближайшее время будет согласована дата встречи в нормандском формате, в Минске были устранены последние препятствия для ее проведения», — заявил также президент Украины.
Ранее источники сообщили, что делегация Украины и все остальные участники заседания контактной группы в Минске по Донбассу подписали «формулу Штайнмайера».
О том, что Украина во вторник подпишет документ, сообщал перед этим экс-переговорщик от Украины Роман Безсмертный, который опубликовал скан текста «формулы Штайнмайера». Позже информацию об этом подтвердил еще один источник.
В Кремле отмечали, что возможный отказ Киева подписать «формулу Штайнмайера» существенно затормозит переговоры по урегулированию конфликта.
Украина должна была завизировать «формулу Штайнмайера» еще 18 сентября, однако но в последний момент отказалась.
Речь идет о предложении Франка-Вальтера Штайнмайера, который в должности главы МИД ФРГ в 2015 году предложил особый порядок вступления в силу закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса.
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Комментарии8
В мире , Украина , Франк-Вальтер Штайнмайер , Владимир Зеленский , Роман Безсмертный , МИД , ОБСЕ , РИА Новости , Киев , Минск
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