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Стало известно о попытке ликвидировать Савченко 

Рамблер + ещё 1 12 минут назад
Командование одного из украинских спецполков получило задание ликвидировать бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко. Об этом рассказал бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, пишет «Лента.ру».
По его словам, о приказе ликвидировать Савченко он узнал от одного из офицеров этого спецполка. Когда Рубан передал информацию Савенко, она заявила, что догадывалась об организации покушения.
«Она сказала, что ей поступают подобные сигналы, а затем, через три месяца, у нее появился водитель из тех, кто служит в этом спецполку», — рассказал Рубан в эфире телеканала ZIK.
Рубан заявил, что при покушении на Савченко должен был погибнуть и он сам. Это должно было произойти во время пересечения границы между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР), куда они с нардепом неоднократно ездили к пленным украинцам.
Попытка ликвидировать Савченко и Рубана оказалась неудачной, они разминулись со своими убийцами на 15 минут.
Отвечая на вопрос, кто «заказал» его и Савченко, Рубан ответил, что был «только один человек, который концентрировал на ней внимание», — бывший президент Украины Петр Порошенко.
В марте 2018 года Надежда Савченко была задержана по подозрению в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов и подготовке госпереворота. Депутат была взята под стражу в здании парламента, она находилась в СИЗО больше года. В апреле 2019 года суд освободил ее из-под стражи.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Рубан , Петр Порошенко , Надежда Савченко , ФСИН , Верховная Рада , Lenta.ru
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