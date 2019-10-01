Стало известно о попытке ликвидировать Савченко

По его словам, о приказе ликвидировать Савченко он узнал от одного из офицеров этого спецполка. Когда Рубан передал информацию Савенко, она заявила, что догадывалась об организации покушения.

«Она сказала, что ей поступают подобные сигналы, а затем, через три месяца, у нее появился водитель из тех, кто служит в этом спецполку», — рассказал Рубан в эфире телеканала ZIK.

Рубан заявил, что при покушении на Савченко должен был погибнуть и он сам. Это должно было произойти во время пересечения границы между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР), куда они с нардепом неоднократно ездили к пленным украинцам.

Попытка ликвидировать Савченко и Рубана оказалась неудачной, они разминулись со своими убийцами на 15 минут.

Отвечая на вопрос, кто «заказал» его и Савченко, Рубан ответил, что был «только один человек, который концентрировал на ней внимание», — бывший президент Украины Петр Порошенко