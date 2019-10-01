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Источник: Украина подписала «формулу Штайнмайера» на заседании контактной группы в Минске 

ТАСС 26 минут назад
Украинская делегация подписала во вторник "формулу Штайнмайера" на очередном заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины. Об этом ТАСС сообщили источники, близкие к переговорам в Минске.
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"Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четверки", — отметили они.
Первоначально предполагалось, что "формула Штайнмайера", представляющая из себя механизм предоставления особого статуса Донбасса, будет завизирована еще на предыдущей встрече 18 сентября. Однако в последний момент украинская делегация отказалась от согласованных заранее позиции, вынудив остальных участников переговоров усомниться в готовности Киева согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса, как этого требуют Минские соглашения.
Ранее 1 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это заседание контактной группы должно прояснить позицию Киева в отношении "формулы Штайнмайера".
"Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании. Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует свое подтверждение предыдущих обязательств", — сказал Песков.
При этом он особо отметил, что возможный отказ киевских властей подписать "формулу Штайнмайера" существенно затормозит весь переговорный процесс по урегулированию на Украине.
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Комментарии5
В мире , Видео , Украина
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