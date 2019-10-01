Дело MH17: Нидерланды получили ответ

Дочь «ценного свидетеля» по делу MH17 отреагировала на просьбу о его допросе

Дочь бывшего зенитчика самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха , которого называют «ценным свидетелем» по делу о крушении малайзийского «Боинга» в 2014 году, прокомментировала просьбу Нидерландов о его допросе. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает РИА Новости.

По словам Марии Цемах, с ее отцом никто не связывался по поводу допроса, но ему «скрывать нечего».

«Я не думаю, что папа будет отказываться», — отметила она.

Мария Цемах добавила, что перед отправкой в Россию ее отца допросили «все, кто хотел», в киевском аэропорту.

«Там-то были представители следственной группы. Он ответил на все вопросы, и только тогда его отдали», — рассказала собеседница агентства.

Она считает, что к Владимиру Цемаху не может быть больше вопросов.

«Я не думаю, что это реально запрашивается. США официально заявили, что он не может быть свидетелем, у него нет никакой информации», — добавила Мария.

Ранее 1 октября посол Нидерландов в России сообщил, что королевство попросило российскую прокуратуру помочь найти Цемаха: Амстердам хочет «пообщаться» с ним и «собрать возможную информацию».

12 сентября Мария Цемах сообщила, что ее отец вернулся в ДНР, но затем отказалась от своих слов.

Украинские спецслужбы выкрали Владимира Цемаха 4 июля из его дома на территории ДНР. В Киеве считают, что он связан с крушением «Боинга» 17 июля 2014 года, поскольку в то время возглавлял ПВО в городе Снежное. 7 сентября 2019 года Цемаха выдали России в рамках обмена заключенными по формуле «35 на 35». Как писал «Коммерсантъ», зенитчика обменяли на украинского режиссера Олега Сенцова . Нидерланды и депутаты Европарламента просили Киев не выдавать Цемаха Москве.